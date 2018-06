A Bologna dal 23 6/o workshop Ifa

BOLOGNA, 18 GIU - Al via, il 23 giugno, la 6/a edizione del 'Bologna Summer Workshop' dell'Ifa-International Filmamaking Academy, l'accademia internazionale di cinematografia fondata da Gian Vittorio Baldi, che vedrà convergere nel capoluogo emiliano, fino all'8 luglio, 20 giovani registi scelti da 20 scuole di cinema di 20 Paesi, invitati a lavorare sull'unione tra innovazione tecnologica e espressione poetica. "L'Academy - spiega la direttrice di Ifa, Marija Krunic - è stata fondata nel 2012 da Gian Vittorio Baldi che era regista e produttore, tra gli altri, di Pier Paolo Pasolini e Jean Luc Godard. Dal 2013, abbiamo organizzato i workshop con registi come Bernardo Bertolucci e Abbas Kiarostami, l'anno scorso è venuto Bela Tar e quest'anno siamo pronti per un workshop di regia con Cristian Mungiu" in cui i 20 giovani dovranno "scrivere, girare, montare e presentare un corto. Oltre al workshop con Mungiu avremo tre giornate dedicate alla realtà virtuale con Donald Zirpola", in arrivo dagli Stati Uniti.