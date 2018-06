Mecna, album tra malinconia e movimento

MILANO, 18 GIU - "In un momento di fermento musicale forse eccessivo, il karaoke è un metro di paragone per capire se un pezzo o un artista può durare". Questo l'auspicio di Mecna con 'Blue Karaoke', album in uscita il 22 giugno in cui il suo rap minimale, elettronico e melodico accelera il passo e incontra melodie pop come nel singolo 'Pratica'. "Ho voluto sperimentare: cambiare suoni mi ha fatto scrivere in modo differente, spesso più diretto", spiega l'artista presentando l'album a Milano. Tra gli ospiti dell'album ospita Fabri Fibra su 'Hotel', Big Fish che ha realizzato il beat di 'Un drink o due' e Ghemon in 'Ottobre rosso', definita "una lettera amara sul mondo del rap". Mecna presenterà il disco in un un'unica data estiva, il 12 luglio al Circolo Magnolia di Segrate (Milano).