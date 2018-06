Khalifa, mio viaggio doloroso ad Aleppo

ROMA, 18 GIU - Ha intrapreso un "viaggio doloroso" per raccontare la sua Aleppo nella realtà di oggi, ferita nel corpo e nell'anima dalla guerra: è il contributo che lo scrittore siriano Khaled Khalifa proporrà al pubblico di Letterature, il Festival Internazionale di Roma, il 19/6. Nella quarta serata del Festival, ideato e diretto da Maria Ida Gaeta per la regia di Fabrizio Arcuri, Khalifa interverrà alla Basilica di Massenzio leggendo un testo inedito ispirato al tema di questa edizione, "il diritto e il rovescio", dedicato all'ambiguità semantica delle parole. Una riflessione che condividerà con altri tre autori, l'americano Glenn Cooper, lo spagnolo Paul B. Preciado e l'italiano Marcello Simoni. "Tutti i miei libri parlano di Aleppo, ma la racconto sempre come era nel passato perché per me è una via di salvezza. Quello che presento qui invece è il primo testo in cui parlo della città come è oggi, anche se sono 5 anni che mi rifiuto di vederla, e per farlo mi sono immerso nuovamente nella realtà", spiega.