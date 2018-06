Nasce Flow Fest per musica urban live

MILANO, 18 GIU - Un logo-contenitore per il movimento urban italiano: è Flow Fest, un format di musica dal vivo tutto dedicato a hip hop, trap e rap nato da un'idea di Shining Production e del Live Club in collaborazione con RapBurger, 5tate Of Mind e Noisey. Il Flow Fest nelle sue tappe ospiterà a rotazione i migliori artisti della musica hip hop e urban nazionale con l'eccezione di un'artista internazionale, Lauryn Hill, che si esibirà il 22 giugno a Parma nella sua unica data italiana. L'happening porterà la musica più ascoltata di oggi all'interno di alcuni degli eventi musicali che animeranno l'estate italiana, con oltre 20 concerti - spesso con line up costruite con almeno due show a serata - di artisti come Sfera Ebbasta, Fabri Fibra, Gemitaiz e molti altri. Tra i momenti top, la tre giorni all'interno del Flower Festival di Collegno con artisti come Noyz Narcos, Ensi, Kaos, Sfera Ebbasta e Gemitaiz, ma anche gli show previsti ad Arco di Trento con le esibizioni di Achille Lauro, Gemitaiz, Nitro e Caparezza.