Bolle, Ondance un successo, lo rifaremo

MILANO, 18 GIU - "È stata un'esperienza oltre le mie aspettative, una grande emozione, ho visto la gente assorbire l'energia della danza, la risposta è stata di un entusiasmo incredibile". Così il 17 giugno Roberto Bolle ha salutato il pubblico chiudendo Ondance, la settimana dedicata alla danza, annunciando che il Festival sarà ripetuto anche il prossimo anno. "Me lo stanno chiedendo in tanti - ha detto - e questo per me è anche un successo del mio percorso artistico, sono riuscito a portare la danza tra la gente come ho sempre desiderato". Anche domenica sera in centinaia si sono messi in fila ore prima dell'inizio dello spettacolo per assistere all'evento conclusivo all'Arco della Pace, con una coreografia studiata per far ballare tutti, guidati da Bolle. Tutti gli eventi della settimana hanno registrato un grande riscontro di pubblico. "Per me il momento più emozionante - ha raccontato Bolle - è stato ballare il tango di notte nell'Ottagono della Galleria, insieme alla prima ballerina della Scala Nicoletta Manni".