Scorsese a Bologna il 23 giugno

BOLOGNA, 18 GIU - La Cineteca di Bologna ha diffuso il programma della giornata bolognese di Martin Scorsese, che sabato 23 giugno inaugura la 32/a edizione del festival 'Il Cinema Ritrovato' presentando il restauro del film messicano 'Enamorada', diretto nel 1946 da Emilio Fernández. Due gli appuntamenti con il grande regista statunitense: alle 18.30 una conversazione al Teatro comunale con Valeria Golino, Alice Rohrwacher, Jonas Carpignano e Matteo Garrone (particolari le modalità di accesso, info www.ilcinemaritrovato.it); alle 21.45, in piazza Maggiore, Scorsese introdurrà la proiezione di 'Enamorada', restaurato da The Film Foundation/World Cinema Project con UCLA Film & Television Archive, Filmoteca UNAM, Televisa, e il sostegno The Material World Charitable Foundation.