Palazzo Grassi sarà pista da skateboard

VENEZIA, 18 GIU - In occasione di Art Night Venezia, Palazzo Grassi si trasforma in un parco per lo skateboard, con una grande rampa che per due giornate sarà il palco di esibizioni di atleti professionisti e corsi di skateboarding. L'iniziativa si intitola "Skate the Museum", un appuntamento nell'ambito della mostra "Cows by the Water" dell'artista tedesco Albert Oehlen, in corso a Palazzo Grassi fino al 6 gennaio 2019. L'evento è ispirato alle tavole da skate realizzate in edizione limitata da The Skateroom, in collaborazione con Oehlen, a partire da alcune delle opere esposte a Venezia. Il 22 giugno, i ragazzi dagli otto anni in su sono invitati a partecipare ai corsi di skateboarding tenuti dai maestri certificati di Go Fast. Nell'atrio di Palazzo Grassi si terrà quindi dj-set di Sevial from Chef Family e le esibizioni degli skaters di Go Fast. Sabato 23 giugno il pubblico del museo è invitato ad assistere a una dimostrazione di rider professionisti. (ANSA).