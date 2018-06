Mtv Movie Awards, successo Black Panther

LOS ANGELES, 19 GIU - Black Panther e Stranger Things sono i vincitori dell'edizione 2018 degli Mtv Movie and TV Awards. Successo tratto dal mondo dei fumetti Marvel, Black Panther ha portato a casa quattro premi compreso quello più importante, per i miglior film, mentre il protagonista Chadwick Bozeman, che interpreta Black Panther, ha vinto due secchielli di popcorn dorati, per la migliore performance in un film e per essere stato votato nella categoria 'best hero'. Il suo antagonista Michael B. Jordan ha vinto il premio andato al miglior 'villain'. La serie tv ambientata negli anni Ottanta Strangers Things ha vinto tre secchielli, compreso quello per la migliore serie tv e la migliore performance in un tv show, andata a Millie Bobby Brown, non presente alla serata perché reduce da un infortunio al ginocchio. Noah Schnapp ha vinto invece per la migliore performance da paura.