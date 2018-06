In E-R un 2018 dedicato a Gaureschi

BOLOGNA, 19 GIU - Un anno per celebrare con mostre, rassegne cinematografiche, concorsi e presentazioni il grande scrittore Giovannino Guareschi, a 50 anni dalla morte e 110 dalla nascita. Il cartellone di iniziative per il papà di Don Camillo e Peppone è stato presentato in Regione Emilia-Romagna, dagli assessori al turismo e alla cultura, Andrea Corsini e Massimo Mezzetti, e dai promotori del comitato organizzatore, i sindaci parmensi di Roccabianca, comune natale di Guareschi, Marco Antonioli, e di Busseto, Giancarlo Contini oltre che dal presidente del comitato, Giorgio Vittadini. "Con il suo spirito anticonformista e libero da ogni forma di servilismo al potere - ha detto Mezzetti - Guareschi, uno degli scrittori italiani più tradotti, è una delle figure di primo piano della scena culturale italiana del '900. La valorizzazione della sua opera, che da anni la Regione sta portando avanti con il lavoro dell'Istituto beni culturali, fa proprie le istanze di una variegata compagine di intellettuali e studiosi".