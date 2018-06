Radio: Teocoli, torno dove si sperimenta

MILANO, 19 GIU - "Torno in radio, dove non si muore mai e soprattutto si può ancora sperimentare qualcosa di nuovo e di alternativo". Lo ha detto Teo Teocoli presentando il nuovo programma che condurrà per Radio 101 da ottobre. Il nome non è ancora stato deciso, ma accanto a lui ci saranno Nino Formicola e Silvia Notargiacomo, conduttrice di Radio 101. Teo sarà comunque il protagonista del programma, in una fascia di ascolto considerata fondamentale nel mondo radiofonico, quella dalle 18.30 alle 20 dal lunedì al venerdì. "Sarà un programma diverso in cui tratteremo i fatti della giornata, legato quindi alla quotidianità, cercando episodi curiosi e strani e soprattutto cercando di fare divertire - ha spiegato Teocoli - il nostro obiettivo è proprio quello di aiutare a rilassare e alleggerire la giornata, a chi ci ascolta in particolare dall'automobile, tornando a casa dopo ore di lavoro".