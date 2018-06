Alla Morgan Library le carte di Ivory

NEW YORK, 19 GIU - Tutte le carte di James Ivory, compresa la sceneggiatura premio Oscar di "Chiamami col tuo nome" di Luca Guadagnino, sono entrate nelle collezioni della Morgan Library. Il museo ospitato nella residenza del banchiere J.P. Morgan ha ricevuto una importante donazione di copioni annotati, taccuini e lettere dal novantenne regista americano. La collezione comprende materiale relativo a 32 anni di film, uno spaccato dei lavori di Ivory regista e della lunga storia della Merchant Ivory Productions. "Da tempo cercavo un luogo sicuro vicino a New York per le sceneggiature che mi portavo dietro in tutti i miei film, una pagina o due ogni giorno, piegate nella tasca dei pantaloni. Non mi sarei mai immaginato, né avrei mai osato pensare, che un giorno sarebbero state così vicine alle carte di Albert Einstein o di Galileo nella Morgan Library", ha detto Ivory. In onore del lascito il museo esporrà una selezione dei materiali in una installazione intitolata "A Merchant Ivory Production", dal 26/6 al 28/10.