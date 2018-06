SportOpera, 18 eventi al Festival Italia

NAPOLI, 19 GIU - Pamela Villoresi, Emilio Solfrizzi, Riccardo Dalisi, sono tra i protagonisti di SportOpera, sezione del Napoli Teatro Festival Italia curata da Claudio Di Palma che comprende 18 appuntamenti tra spettacoli, mostre, performance, reading, film e concerti, da domani al 27 giugno. Un vero e proprio 'festival nel festival' sull'antico rapporto tra arti e sport ospitato dal Teatro Sannazaro di Napoli con l'organizzazione di Vesuvioteatro.org. In scena tra gli altri anche Giovanni Esposito, nello spettacolo 'Se Spartak Piange' di di Stefano Valanzuolo su 'Shostakovich nel pallone' (21 giugno), Danilo Rea, Patrizio Oliva, Lara Sansone, Francesco Di Leva. "Ci piace immaginare lo sport - sottolinea Claudio Di Palma - come una sorta di variante tutta fisica dell'arte. Sperimentando continuamente la conoscenza del limite, esso si occupa nel modo più estremo - anche se, forse, meno consapevole - delle scaturigini profonde dell'essere umano. SportOpera nasce come un osservatorio attivo".