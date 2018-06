Molestie, Mit 'assolve' Junot Diaz

NEW YORK, 19 GIU - Junot Diaz potrà tornare a insegnare al Massachusetts Institute of Technology: lo scrittore premio Pulitzer è stato "prosciolto" dalle accuse di molestie sessuali in una indagine ordinata dal celebre ateneo delle "teste d'uovo" e potrà riprendere in autunno la sua carriera accademica. "Non sono emersi elementi che giustifichino la sospensione", ha indicato l'università in un comunicato in cui si precisa che l'indagine interna ha contattato allieve ed ex allieve dell'autore di "La breve favolosa vita di Oscar Wao" senza che venissero in luce elementi in base ai quali "limitare le mansioni" di Diaz. Lo scrittore potrà dunque tornare in cattedra all'inizio del prossimo anno accademico. Diaz, che per "Oscar Wao" nel 2008 aveva vinto un Pulitzer e un mese fa si era dimesso dalla presidenza della giuria del premio, aveva dato il benvenuto alle indagini dei suoi confronti.