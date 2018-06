Musica: Seun Kuti apre festival a Bari

BARI, 20 GIU - Con il concerto di Seun Kuti (figlio del grande Fela) accompagnato dai 'EGYPT80', la band afro-tropicale che ha costantemente accompagnato anche il padre, prende il via domani, fino a domenica, l'evento L'Acqua in Testa Music Festival, giunto alla 14/a edizione, che propone concerti sul Molo San Nicola, a Bari. Per Seun Kuti Bari è la prima data italiana del "Black times tour". A L'Acqua in testa anche Mezzosangue, un nuovo rapper italiano: l'eclettico e misterioso artista sempre coperto dal suo emblematico passamontagna che ne cela la reale identità sarà sul palco di Bari nella giornata di venerdì 22. Sabato 23, infine, sarà la volta della band pop-reggae italiana Boomdabash che ha da poco lanciato la hit "Non ti dico no" con Loredana Bertè, che è subito diventato il disco più trasmesso dalle radio italiane nelle ultime settimane. La data di Bari sarà la prima nazionale del nuovo tour.