A teatro Ferrante, Proietti, Baricco

ROMA, 20 GIU - La ''Salomè'' di Oscar Wilde ad aprire il Pompeii Theatrum Mundi, con la regia di Luca De Fusco e un cast all star con Eros Pagni, Gaia Aprea, Anita Bartolucci e Giacinto Palmarini; lo Shakespeare hollywoodiano di ''Molto rumore per nulla'' con le musiche di Erich Wolfgang Korngold, la Filarmonica Toscanini e la regia di Walter Le Moli, a Parma. E ancora, la ''Storia di un'amicizia'' dal best seller ''L'amica geniale'' di Elena Ferrante per Fanny e Alexander e ''Sei'' da Pirandello per Francesco Sframeli e Spiro Scimone, tutti al Napoli Teatro Festival Italia; il ritorno di Gigi Proietti e i suoi intramontabili ''Cavalli di battaglia'' al Roma Summer Fest; Alessandro Baricco con Valeria Solarino tra Cittareale e Amatrice (RI) per ''Palamede / Iliade - Le grandi narrazioni''; fino al ''Frankenstein'' con Cristina Donadio, Silvia Gallerano, Manuela Mandracchia, Laura Mazzi e Maya Sansa alla V Festa di Teatro Eco Logico di Stromboli (ME): sono alcuni degli spettacoli teatrali in scena nel prossimo week end