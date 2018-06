Judith Owen, mi metto a nudo con cover

MILANO, 20 GIU - "Sembra paradossale, ma cantando cover ho realizzato uno dei miei dischi più personali". Così la cantautrice britannica Judith Owen, stasera ospite allo Spirit de Milan, descrive l'ultimo progetto di una carriera ventennale, 'redisCOVERed'. "Queste canzoni - racconta - mi hanno permesso di riscoprire la mia vita, portare a galla memorie sepolte". Come il tradimento che fa mutare gli accordi e lo spirito di 'Summer Nights' da 'Grease', trasformando un pop zuccherino in una presa di coscienza di dolore e gelosia, o la lotta alla depressione rivissuta in 'Black Hole Sun'. Tra classici dai differenti toni come 'Hot Stuff' e 'Blackbird', il disco ospita anche tre hit pop recenti come 'Hotline Bling', 'Shape of You' e 'Can't Stop the Feeling', completamente trasfigurate perchè "le belle melodie sono belle in ogni epoca, ho cercato stili differenti per renderle senza tempo".