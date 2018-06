Altaroma, defilé a Cinecittà Roma antica

ROMA, 20 GIU - La nuova edizione di Altaroma (28 giugno- 1 luglio, pre-opening il 27) ha scelto i set dell'antica Roma e i Teatri 10 e 12 di Cinecittà per le presentazioni di moda. Il nuovo headquarter avrà luogo dunque nei set preferiti dai grandi registi come Federico Fellini, Francis Ford Coppola, Luchino Visconti, Martin Scorsese, grazie alla collaborazione tra gli Studi di Cinecittà con Istituto Luce- Cinecittà. Il nesso tra cinema e moda risale al periodo della Hollywood sul Tevere degli anni '50, che vide gli atelier della moda italiana (Gattinoni, Sorelle Fontana, Capucci) raggiungere il successo all'estero grazie alle grandi dive americane che frequentavano Cinecittà e le sartorie nascenti. A proposito di antica Roma la manifestazione prevede anche la presentazione di un accordo di collaborazione tra il Parco Archeologico del Colosseo e Altaroma rivolto a scuole e accademie per la progettazione delle divise per il personale del Parco.