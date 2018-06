Imperioli, da I Soprano a romanziere

ROMA, 20 GIU - ''Per me niente prequel de I Soprano. Ma potrei interpretare la parte di Lou Reed''. A dirlo all'ANSA è Michael Imperioli, il mitico Christopher Moltisanti della serie tv, premio Emmy e più volte attore per Spike Lee e Martin Scorsese, ora ''a 52 anni'' al debutto come romanziere con ''Il profumo bruciò i suoi occhi'' (ed. Neri Pozza). Storia di formazione ambientata a New York, con un adolescente che si ritrova amico della star dei Velvet Underground, il libro, in uscita domani in Italia, ''potrebbe diventare un film'', diretto e interpretato dallo stesso Imperioli. L'attore, intanto, sarà ospite il 21/6 al Letterature Festival a Roma e il 23/6 a Salerno letteratura. Poi piccola vacanza a Napoli con la moglie Victoria. ''Americano, italiano: io mi sento Newyorkese - dice sulle sue origini - Ma la sensazione di familiarità che ho provato la prima volta arrivato qui non mi è mai accaduta altrove. Autori italiani? Adoro Pasolini ed Elena Ferrante, L'amica geniale. Ma nessuno sa chi è. Nemmeno voi qui, vero?''