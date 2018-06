Ariana Grande, il 17/8 esce nuovo album

ROMA, 20 GIU - Uscirà il 17 agosto il nuovo album di Ariana Grande, il quarto della sua carriera, dal titolo "Sweetener". Il nuovo lavoro, già in preorder, è stato anticipato dal singolo "No Tears Left to Cry". Per chi lo ordina, una traccia in anteprima: "The Light is Coming" feat. Nicki Minaj, prodotta da Pharrell Williams. Ariana Grande è tra le regine del nuovo pop mondiale, inserita da Time nella lista delle 100 personalità più influenti al mondo. A 24 anni ha pubblicato 3 album, tutti certificati disco di platino. I 18 miliardi di streams fanno di Ariana una delle artiste più ascoltate al mondo.