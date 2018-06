NEW YORK, 20 GIU - Eva Longoria e' diventata mamma per la prima volta. La star di Casalinghe disperate, 43 anni, ha dato alla luce a Los Angeles Santiago Enrique. Il primo figlio e' arrivato dopo due anni di matrimonio con il messicano José Bastón. Foto di mamma e figlio sono gia' circolate sulla messicana 'Hola! Usa'. La Longoria tiene teneramente appoggiato al petto il neonato. "Siamo grati per questa bella benedizione" - ha detto in una dichiarazione ufficiale la coppia.