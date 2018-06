Nasce linea Alberta Ferretti Junior

FIRENZE, 20 GIU - Nasce la linea Alberta Ferretti Junior, prodotta e distribuita dalle Manifatture Daddato e dedicata alle bambine dai 4 ai 14 anni. "In un momento così intenso e positivo, di crescita e nuovi progetti per il mio marchio, il lancio della linea bambina è per me un tassello importante di questa vitalità e un ulteriore stimolo alla creatività," spiega la stilista. La linea, che mantiene i tratti distintivi dell'universo Ferretti, propone nuances naturali, quali sabbia, suede, verde kiwi, arancio e rosa, per capi military. In collezione patch con tende sioux, cavalli in corsa e penne multicolor in stile 'native american' arricchiscono trench e shorts in gabardine, camicie e abiti in popeline. Le maglie hanno frange in stile far west, e il look western si completa con stivaletti raso terra, ballerine con nastri alla caviglia e sandali intrecciati. C'è anche la linea da cerimonia e l'iconica Rainbow Week nasce per le più piccole: 7 t-shirt, altrettanti maglioncini e7 vestitini per ciascuno giorno della settimana.