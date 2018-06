Uffizi, antologica di Koenig dopo morte

FIRENZE, 20 GIU - Quasi 150 opere, tra sculture grandi e piccole, disegni ed un video, realizzato dal regista di 'Bagdad Cafè Percy', raccontano a Firenze lo scultore tedesco Fritz Koenig, noto al grande pubblico come l'autore della celebre 'Sfera di metallo' delle Twin Towers danneggiata, ma non distrutta, dall'attacco terroristico del 2001 a New York ed ora esposta come memoriale delle vittime dell'attentato. L'esposizione, la prima antologica dedicata a Koenig dopo la sua morte (avvenuta il 22 febbraio 2017) è accolta dalla galleria degli Uffizi e del giardino di Boboli, dove resterà da domani fino al 7 ottobre. Ospitati 124 lavori dell'artista, tra i quali una raccolta di disegni, così come i modelli della Sfera, del suo Memoriale della Shoah di Mathausen e di quello di Berlino (poi mai realizzato), ed una intera sala di autoritratti 'immaginari' rappresentati sia in forma grafica che attraverso installazioni metalliche. Nel parco di Boboli sono poi accolte altre 24 grandi sculture in bronzo.