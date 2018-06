'Summer show' Scuola fotografia a Modena

MODENA, 21 GIU - Al via il 23 giugno la settima edizione di 'The Summer Show', evento espositivo organizzato dalla Scuola di alta formazione di Fondazione Fotografia Modena, che presenta una panoramica inedita sulle nuove tendenze e direzioni del linguaggio dell'immagine contemporanea. Quest'anno l'appuntamento, fino al 22 luglio, è doppio: oltre alla mostra ('Madame Gerard') che, come da tradizione, presenta i progetti artistici elaborati dalle giovani promesse della fotografia del Master sull'immagine contemporanea della Scuola di alta formazione di Fondazione Fotografia, allestiti all'interno del Mata-Ex Manifattura Tabacchi, la manifestazione allarga i confini coinvolgendo gli studenti del Corso Curatori Icon sull'immagine contemporanea della Scuola, che hanno ideato un percorso espositivo, 'Fuori Fuoco', a Palazzo Santa Margherita. E' la prima edizione organizzata e prodotta sotto l'egida di Fondazione Modena Arti Visive, che da ottobre 2017 governa Galleria Civica, Fondazione Fotografia e Museo della Figurina.