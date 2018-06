Suzanne Vega apre tour estivo a Milano

MILANO, 21 GIU - Parte il 10 luglio dall'Auditorium di Milano il tour estivo italiano di Suzanne Vega, che ripercorrerà dal vivo i suoi successi con il chitarrista Gerry Leonard, noto per le sue collaborazioni con David Bowie. La cantautrice americana ha raggiunto il successo nel 1987 con l'album "Solitude Standing", disco che raggiunge la N.2 della UK Album Chart, e che contiene il famosissimo singolo "Luka". Di lì non si è più fermata: il suo ultimo album è "Lover, Beloved: Songs form an Evening with Carson McCullers", un omaggio alla scrittrice americana Carson McCullers, una figura femminile da sempre sua fonte di ispirazione, scritto in collaborazione con Duncan Sheik.