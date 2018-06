22/6 esce album di debutto di Bebe Rexha

ROMA, 21 GIU - Esce venerdì 22 giugno l'album di debutto di Bebe Rexha. Dopo 12 milioni di singoli venduti, 6 miliardi di streaming, canzoni scritte per Rihanna, David Guetta, Eminem e G - Eazy, Bebe Rexha inizia la sua carriera discografica con il suo primo album "Expectations" da lei prodotto e scritto insieme a Max Martin, Ali Payami, Jussi, Jason Evigan, Louis Bell, The Stereotypes e Hit-Boy. L'album contiene la pluripremiata Meant to be (oltre 1 miliado di stream e numero 1 per 28 settimane consecutive nella Billboard Hot Country Chart - record assoluto di permanenza al top di un'artista femminile in questa classifica), la precedente I got you (certificato ORO in Italia) ed il singolo attuale I'm a mess. Bebe è apparsa sulle scene musicali mondiali nel 2013 scrivendo la mega hit Monster, portata al successo da Eminem e Rhianna. Ha continuato poi scrivendo ed interpretando altri successi, come Hey mama di David Guetta e Me, Myself and I con G-Eazy.