J-Ax-Fedez e Moro a Wind Summer Festival

ROMA, 21 GIU - Tutto pronto per il "Wind Summer Festival", al via da domani 22 giugno al 25 in piazza del Popolo a Roma e prossimamente in onda in prima serata su Canale 5. Questi i primi nomi degli oltre 60 artisti che si alterneranno nelle 4 serate: J-Ax & Fedez, Bob Sinclar, Annalisa, Malika Ayane, Bianca Atzei, Autogol, Benji & Fede, Alessio Bernabei, Mario Biondi, Biondo, Boomdabash e Loredana Bertè, Briga, Luca Carboni, Carl Brave e Francesca Michielin, Carmen, Cosmo, CNCO, Dark Polo Gang, Diodato, Dolcenera, Einar, Elodie e Michele Bravi, Emis Killa, Emma, Ermal Meta, Ex Otago, Lorenzo Fragola ft. Gazzelle, Fred De Palma, Ghali, Achille Lauro con Cosmo, Maneskin, Fabrizio Moro e Ultimo, Motta, Nesli, Enrico Nigiotti, Noemi, Irama, Max Pezzali, Negrita, Gue Pequeno, Sofia Reyes, Riki e CNCO, Shade, Lo Stato Sociale ft. Luca Carboni, Takagi & Ketra con Giusy Ferreri, Anna Tatangelo, Thegiornalisti, The Kolors, Thomas, Yeter & Cecilia Krull, Ultimo, Le Vibrazioni ft. Jake La Furia, Nina Zilli.