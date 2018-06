Festa della musica, 40 mila in piazze

ROMA, 21 GIU - In tutta Italia e nel resto d' Europa, la Festa della Musica con 40.000 musicisti che animeranno le piazze e le strade, i palazzi e i musei, i cieli e le stazioni, i centri e le periferie, gli ospedali e le carceri di 700 città in tutta Italia. Dal jazz al soul, dalla musica da camera all'heavy metal, dalla classica al rock, dalla drum and bass alla musica barocca in costume, migliaia di eventi scalderanno i palchi delle nostre città per una festa che rappresenta un vero e proprio Inno alla Gioia, in occasione dell'Anno Europeo del Patrimonio Culturale. A Fiesole il concerto del Maestro Ezio Bosso a cui il MiBACT consegnerà il premio l'opera di Dante Mortet come riconoscimento al suo ruolo di testimonial 2018: la scultura delle sue mani nell'atto nella conduzione dell'orchestra e l'inizio si potrà seguire in diretta alle 20.30 sul profilo Facebook @FestadellaMusica. Oltre 65 luoghi della cultura del MiBACT ospiteranno eccezionalmente altrettante iniziative musicali