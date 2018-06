Swing di lusso al Teatro Antico, con HJO orchestra e Bentivoglio

Swing di lusso al Teatro greco romano domani sera alle 21. Il Teatro Massimo Bellini porta in scena uno spettacolo di autori classici, rivisitati in stile squisitamente jazzistico dalla HJO (Hot Jazz Orchestra).

L’ensemble si è formato a Catania nel 2012 e comprende cinque sax, quattro trombe, altrettanti tromboni, contrabbasso, pianoforte e batteria. I 16 musicisti sono prevalentemente dell’entourage del Bellini. Avvertendo il desiderio di esprimersi pure con il genere sincopato, sotto la guida del maestro Benvenuto Sebastiano Ramaci, hanno preparato un pregevole repertorio che spazia da Count Basie a Glenn Miller, Duke Ellington e Dizzy Gillespie.

Per l’occasione l’HJO renderà omaggio anche a un autore che seppe creare un ponte virtuale tra musica classica e jazz con incedere profondamente poetico: George Gershwin, il quale ha scritto brani indicati come pietre miliari del pentagramma e inoltre diede l’abbrivio all’epoca del musical. Ed è proprio con questo storico compositore e con i suoi brani più famosi (“A foggy day”, “Love is here to stay”, “The man I love”, “Someone to watch over me” e “Summertime”) che la HJO raggiunge l’apice, grazie anche alle superbe interpretazioni della nostra lady del jazz, Rosalba Bentivoglio, special guest della serata. Una vocalist di indubbio spessore, dall’ammirevole estensione e dalla timbrica ricca di acuti e modulazioni sempre originali e impeccabili. Il suo punto di forza è la sperimentazione, con riferimento alla nuova musica europea che su basi jazzistiche esplora altre interessanti realtà. Ricordiamo che la Bentivoglio è stata la voce dell’Orchestra di musica contemporanea di Palermo, con la quale ha inciso un cd.