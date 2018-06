25/mo collaborazione Versace- Rosenthal

ROMA, 21 GIU - Gianni Versace è stato uno dei primi stilisti a comprendere l'importanza di creare un marchio con un anima lifestyle. Da allora, Versace non è stato solo sinonimo di abiti, ma soprattutto con un modo di vivere. Quest'anno Versace e Rosenthal festeggiano il 25 anniversario della collaborazione tra due maison tra le più note nei loro rispettivi campi. Una partnership che ha visto la nascita di molte raffinate collezioni di porcellane arricchite dalle stampe iconiche di Versace. Le collezioni Rosenthal meets Versace hanno arricchito le tavole di tutto il mondo a partire dal 1992, sotto il genio creativo di Gianni Versace. Versace celebra i 25 anni di partnership con Rosenthal con una collezione in edizione limitata: venticinque piatti e set da té decorati da venticinque leggendari decori che hanno fatto la storia di questa collaborazione. Una partnership in cui tempo, mito e cultura si fondono e ne sono il filo conduttore.