Collaborazione con Squarzi per Fanga

ROMA, 21 GIU - L'azienda bolognese Fanga conferma la collaborazione con Alessandro Squarzi per la collezione pret-a-porter di calzature della prossima stagione SS 2019. Tre i modelli proposti a Pitti - francesina, mocassino, doppia fibbia - realizzati secondo il core business dell'azienda, ma con la cucitura Goodyear eseguita a macchina, interpretati da pellami morbidi come i vitelli francesi e il camoscio, oppure in tela. In continuità con la collaborazione con Alessandro Squarzi, la scarpa può essere personalizzata dai clienti con una nappina laterale impreziosita da un dettaglio in metallo. Colori: tonalità dei marroni per i vitelli, marrone chiaro, senape, rame, per il camoscio, color paglia per la tela. Nuova la Fanghina, diminutivo di Fanga che nel dialetto bolognese significa scarpa. Una summer loafer maschile colorata, esaltata da una forma tonda e morbida. Il nuovo modello è realizzato in camoscio declinato in un ampio range di colori dal blu smeraldo, verde acqua, nuvola, rosso, noce, senape, testa di moro.