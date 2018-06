Warhol a Ny, opere dal 1989 al Whitney

NEW YORK, 22 GIU - In autunno a New York il museo Whitney si tingerà di Andy Warhol con una grande retrospettiva, la prima in trent'anni, dedicata al geniale artista americano. Intitolata "Andy Warhol-From A to B and Back Again", la mostra aprirà i battenti il 12 novembre e fino al 31 marzo del 2019 racconterà, attraverso un percorso lungo oltre 350 opere, quarant'anni di carriera del padre della pop art. Lo spazio espositivo occuperà quasi per intero l'edificio realizzato da Renzo Piano all'ombra dell'Highline. E dopo New York la rassegna, curata da Donna De Salvo, si sposterà a San Francisco e a Chicago. "Lavoriamo all'organizzazione di questo evento da circa otto anni, ancora prima che il museo si trasferisse nella nuova sede nel distretto del Meatpacking", ha spiegato il direttore del Whitney Adam Weinberg, sottolineando che una gestazione cosi' lunga e' dovuta al fatto che per affrontare una simile impresa "occorre tanta conoscenza e tanto spazio". L'esposizione si focalizza sulla produzione degli anni '70 e '80.