L'uomo bohemien di Loewe

(ANSA) PARIGI, 22 GIU - Decorata da nastri a righe bianche e rosse e costellata da pompon arcobaleno, la sede parigina di Loewe di Place Saint-Sulpice si trasforma per ospitare la collezione uomo dell'estate 2019 disegnata da Jonathan Anderson. Una serie di vetrine bordate da frange di cotone e avvolte da nastri pastello, custodiscono gli accessori e i capi di collezione. Anderson propone un'analisi fanciullesca dell'abbigliamento formale, nella quale i ricordi d'infanzia si fondono con motivi botanici e geometrici come ricci di mare e vetro colorato, conchiglie, buccini, bandana e leoni mitologici. E' tutto estremamente bohémien ma c'è anche una speciale collaborazione con Disney, che vede protagonista l'elefante Dumbo dalle grandi orecchie, ora in collezione su una casacca abbinata al pantalone. Inoltre alcuni pezzi d'epoca vengono attualizzati presentando giacche ussaro e shorts in tela da saio; c'è anche il denim stone-washed e grezzo, il panno di cotone e il velluto a costine.