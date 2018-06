Venezia,al va ricerche colonna San Marco

VENEZIA, 22 GIU - Cominceranno ad ottobre e saranno svolte solo nelle ore notturne per non ostacolare la navigazione le ricerche a Venezia della terza colonna di San Marco: secondo la leggenda doveva essere eretta insieme alle due tuttora esistenti ma affondò nel 1172. Per le ricerche, progettate da due anni, sarà effettuata una sorta di 'tac' acquea che eviterà gli scavi. Attraverso degli aghi collegati a cavi multi-elettronici sarà effettuata una fotografia dell'area fino a 10 metri di profondità alla scopo di trovare la 'gemella' delle colonne di Todaro e San Marco. L'area che sarà perlustrata sarà di 7mila metri quadrati, metà a terra e metà in acqua.