Da Pirelli Design, Pirelli P Zero Sound

ROMA, 22 GIU - In occasione del Grand Prix de France di Formula1, Pirelli Design lancia il primo Wind Tunnel Tyre speaker, Pirelli P Zero Sound, creato in collaborazione con Ixoost, azienda modenese che firma sistemi audio. Il nuovo oggetto dei desideri è un sistema che si avvale di un impianto hi-fi che integra un altoparlante Bluetooth all'interno della replica della Wind Tunnel Tyre, il pneumatico in scala ridotta prodotto da Pirelli per i teams del campionato F1, utilizzati per i test nella galleria del vento. Per la Formula1 la galleria del vento è la chiave per studiare i segreti dell'aerodinamica, alla ricerca della massima performance rispetto a cui hanno un ruolo fondamentale anche i pneumatici. Dal modello in scala del pneumatico F1 Pirelli, nasce Pirelli P Zero sound tuned by Ixoost, mini tyre dal raffinato design, che eroga musica, dotato della più avanzata tecnologia Bluetooth 4.0, in grado di collegarsi senza fili a smartphone e altri dispositivi dotati con eguale tecnologia. Nove i colori proposti.