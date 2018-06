Dopo 75 anni riapre teatro Galli Rimini

RIMINI, 22 GIU - Il Teatro Galli di Rimini riapre il 28 ottobre dopo 75 anni, distrutto dalla guerra e ora giunto alla conclusione dei lavori di ripristino. Lo annuncia il sindaco Andrea Gnassi. L'inaugurazione è con la mezzosoprano Cecilia Bartoli nella Cenerentola di Rossini in forma semiscenica, accompagnata dai Musiciens du Prince. Ma per la fine del "grande incubo" di una città senza il suo teatro, il sindaco vuole che "tutti i riminesi" possano partecipare e l'inaugurazione sarà così "lunga due mesi", tra eventi, Sagra musicale malatestiana, prosa e artisti locali. Arriva quindi il 'Simon Boccanegra' diretto da Valerij Gergiev (10-11 dicembre), annunciato prima di una sorpresa che si apprenderà solo in agosto. Poi, dalla Sagra, 21 e 25 novembre Orchestra e Coro del Comunale di Bologna, direttore Mariotti; 30 novembre e 1 dicembre Orchestra e Coro del Regio di Torino per un galà diretto da Benzi; 5-6 dicembre la giovanile Cherubini per il 'Pas de deux' dell'etoile Svetlana Zakharova con il violinista Vadim Repin.