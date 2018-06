Johnny Deep ha sperperato 650 milioni

NEW YORK, 22 GIU - Johnny Depp ha sperperato una fortuna da 650 milioni di dollari. Lo scrive il Rolling Stone specificando che quasi tutti i guadagni ottenuti da film con incassi miliardari sono andati in fumo. Firmato da Stephen Rodrick l'articolo - che è intitolato 'The Trouble With Johnny Depp' (Il guaio di Johnny Depp)- fa un resoconto anche delle vicissitudini legali a cui continua ad andare incontro l'attore dopo aver fatto causa a The Management Group, la società che curava la sue finanze. Il gruppo gli ha fatto a sua volta causa, respingendo le accuse di frode e puntando il dito sulle abitudini da spendaccione dell'attore, che secondo loro brucerebbe 2 mln di dollari al mese. Di recente, una foto di Depp, 55 anni, senza capelli né pizzetto sottile, il volto scavato e pallido, ha fatto il giro del web destando la preoccupazione dei fan. La foto e' stata scattata a San Pietroburgo prima del concerto con la sua band, 'The Hollywood Vampires'. Depp sara' in tournée anche in Italia il 7 a Lucca e l'8 luglio a Roma.