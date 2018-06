Entra nel vivo percorso per piazza Burri

CITTA' DI CASTELLO (PERUGIA), 23 GIU - Entra nel vivo il percorso per realizzare a Città di Castello una piazza intitolata ad Alberto Burri. Il Consiglio comunale ha approvato a maggioranza l'accordo di programma integrativo tra Comune e Fondazione Palazzo Albizzini - Collezione Burri. Subito dopo il sì, il sindaco Luciano Bacchetta e il presidente dell'Organismo Bruno Corà hanno firmato l'accordo. La piazza pensata da Burri ridisegna l'attuale dedicata a Giuseppe Garibaldi. Al posto della scuola - ricorda il Comune in una nota - è prevista una struttura nera di 16 mila metri cubi con altezza massima di 20 metri. Verrà anche collocata l'opera TeatroScultura, cinque arcate su base circolare, che unirà in una ideale linea retta i manufatti a Palazzo Albizzini sulla base del modellino realizzato dal Maestro. (ANSA).