Kidman e Farrell in horror pieno di mito

ROMA, 23 GIU - Il regista greco Yorgos Lanthimos ama i temi forti e le atmosfere cupe e senza speranze e in 'Il sacrificio del cervo sacro' non si smentisce affatto, mettendo in campo un thriller-horror infarcito di simboli, miti e tragedie (come l'Ifigenia in Aulide di Euripide, dove Agamennone si trova costretto a uccidere una figlia per riparare un'offesa ad Artemide). La pellicola, che ha vinto il Premio della Giuria alla 68a edizione del Festival di Cannes e arriva ora in sala con la Lucky Red dal 28 giugno, ha come protagonista Steven (Colin Farrell) famoso chirurgo cardio-toracico che insieme alla moglie Anna (Nicole Kidman) e ai loro due figli, Kim (Raffey Cassidy) e Bob (Sunny Suljic), vive una vita tranquilla e piena di soddisfazioni. Un giorno Steven stringe amicizia con Martin (Barry Keoghan), un sedicenne solitario che ha da poco perso il padre e decide così di prenderlo sotto la sua ala protettrice.