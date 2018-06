Visioni soniche, Gallagher e Kalkbrenner

MILANO, 24 GIU - Dalle chitarre cosmiche dei Ride e quelle aspre dei Placebo alla techno minimalista e visionaria di Paul Kalkbrenner il passo è stato più breve di quanto si potesse credere nella terza giornata di I-Days. Lo dimostrano i 15mila (dato degli organizzatori) che hanno affollato ieri notte il set del dj e producer tedesco, iniziato alle 23.30 dopo lo show di Noel Gallagher, altro headliner della giornata. Rispetto alle altre date in Italia nei giorni scorsi, l'ex Oasis ha portato a Milano una scaletta più compatta con un maggiore equilibrio tra l'ultimo album 'Who Built The Moon?' e vecchi classici. Visual acidi, voci femminili e ottoni si intrecciano alle chitarre psichedeliche delle nuove 'Fort Knox', 'Holy Mountain' e 'Beautiful World' con cui si apre il concerto degli High Flying Birds. Condensato in un'ora e un quarto, lo show ha un forte tessuto connettivo sonoro, come nelle percussioni marcianti che legano 'In the Heat of the Moment' e 'Dream On'.