Minitour chitarrista rock Richie Kotzen

RAVENNA, 25 GIU - Il chitarrista rock statunitense Richie Kotzen torna in Italia per due concerti, il 30 giugno al Rock Planet di Pinarella di Cervia (Ravenna) e il 22 luglio alla rassegna 'Estate in Fortezza Santa Barbara' a Pistoia. 'Salting earth' è il suo ultimo disco solista, il 21/o della carriera, arrivato dopo il successo di 'Cannibal' (2015), cui è seguito un periodo di pausa che l'artista ha preso come occasione per poter riportare equilibrio tra la vita personale e quella artistica. Nella sua carriera Kotzen, 48 anni, ha lavorato tra gli altri con Poison, Mr.Big, Vertù e le leggende del jazz Stanley Clarke e Lenny White. Nel 2006 è stato chiamato dai Rolling Stones ad aprire una serie di concerti in Giappone. Cantante e compositore che spazia tra rock, blues, jazz e fusion, arrivando fino al pop e al soul, Kotzen nel '96 è stato onorato dalla Fender Guitar con la propria 'signature' per due chitarre: la Telecaster firmata Richie Kotzen è tutt'oggi disponibile e resta tra i 'top seller' del celebre marchio.