Demi Lovato, Bologna unica data italiana

BOLOGNA, 25 GIU - Demi Lovato ha scelto la Unipol Arena di Bologna per la sua prima esibizione in Italia: la 25enne popstar di Albuquerque (New Mexico) sarà di scena il 27 giugno per l'unica data nella Penisola del tour in supporto all'ultimo album, 'Tell Me You Love Me', il sesto in studio dell'ex giovane stella della Disney. Cantante 'multiplatino', ha ottenuto una nomination ai Grammy Awards: il brano 'Sorry not sorry' è doppio platino in Usa, con più di 500 milioni di stream globali, e il video conta oltre 335 milioni di 'views'. Le sue pagine social hanno superato 145 milioni di follower: molti i messaggi di affetto e sostegno dei fan dopo la pubblicazione, pochi giorni fa, di un inedito, 'Sober', in cui la cantante racconta di una ricaduta dopo un periodo di sobrietà senza dipendenze. A soli 7 anni piccola diva della serie tv 'Barney & Friends', Demi Lovato è entrata nel mondo Disney nel 2007 e l'anno successivo è stata scelta per il film 'Camp rock'. Della stessa epoca è l'album di debutto, 'Don't forget'.