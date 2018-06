Elio: per l'addio un brano compostabile

MILANO, 25 GIU - "Ci siamo già sciolti, anzi decomposti, e in questo atto di decomposizione non abbiamo voluto lasciare avanzi, ci stiamo riciclando, e abbiamo anche deciso che la nostra ultima canzone doveva essere la prima compostabile della musica leggera". Dopo aver annunciato lo scioglimento del gruppo nell'autunno scorso, il gruppo di Elio e le Storie Tese ha presentato oggi il suo ultimo brano scritto per Legambiente dal titolo 'Canzone Circolare'. Dovrebbe essere quindi un finale ambientalista per la band fondata nel 1980 da Stefano Belisari (Elio) a Milano, dove si impose in locali come Zelig, per poi conquistare una notorietà nazionale nel 1996 vincendo il secondo posto a Sanremo con 'La terra dei cachi'. "Forse è davvero l'ultima, forse no - ha scherzato Elio - vedremo cosa succede".