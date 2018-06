Tv: Crowe sarà Ailes, magnate Fox News

(ANSA-AP) - LOS ANGELES, 26 GIU - Russell Crowe interpreterà il magnate Roger Ailes, defunto fondatore di Fox News Channel, in una serie TV per Showtime. La serie è composta da otto episodi ed è basata sul libro del 2014 "The Loudest Voice In The Room" di Gabriel Sherman. Il libro racconta l'ascesa e la caduta del magnate dei media che ha rivoluzionato il panorama delle notizie politiche americane. Non è stato annunciato quando andrà in onda la serie, che si concentra sulla parabola di Ailes: da produttore televisivo locale a capo di uno dei colossi nel campo delle news. Ailes è stato amministratore delegato di Fox per 20 anni, prima di dimettersi dopo le accuse di molestie sessuali contro di lui emerse nel 2016. E' morto a 77 anni, nel maggio 2017, per complicazioni dopo una caduta. Russel Crowe ha vinto il Premio Oscar come miglior attore protagonista nel 2001 per il 'Gladiatore'.