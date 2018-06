Salsomaggiore ospita 26/o Festival Beat

SALSOMAGGIORE TERME (PARMA), 26 GIU - Torna il Festival Beat a Salsomaggiore: la 26/a edizione è di scena dal 27 giugno all'1 luglio, con la trasformazione della cittadina parmense in un'autentica 'cittadella vintage' grazie a concerti, mostre tematiche, dj set, feste in piscina, presentazioni di libri ed esibizioni nell'area live di Ponte Ghiara, che attirano sempre un vasto pubblico internazionale di cultori del genere. Tra le proposte musicali i californiani Chocolate Watchband, che porteranno nell'unica data europea i suoni 'garage 60's' di cui sono pionieri, il blues-punk degli australiani Scientists e il ventennale garage-soul di King Kahn & The Shrines. Fra gli eventi collaterali, in programma una mostra, alle Terme Berzieri, di organi e moog prodotti negli anni '60 e '70 dall'azienda marchigiana Farfisa e provenienti dal museo di Camerano (Ancona): pezzo d'eccezione, un piano trasparente Furstein Farfisa del quale rimangono solo pochi esemplari al mondo. Il programma completo è su www.festivalbeat.net.