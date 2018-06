"44 Gatti", cartoon in anteprima al Gff

NAPOLI, 26 GIU - "44 Gatti", il nuovissimo cartone animato del Gruppo Rainbow, verrà presentato sabato 21 luglio alla 48ma edizione del Giffoni Film Festival, in un evento speciale dedicato ai giurati Elements +3. La serie - da novembre su Rai Yoyo - è la prima produzione prescolare di Rainbow realizzata in co-produzione con Antoniano Bologna e in collaborazione con Rai Ragazzi, e combina musica ed edutainment affrontando temi come la diversità, la tolleranza, la solidarietà, in modo divertente. Composta da 52 episodi, la serie sarà distribuita nel 2019 sul mercato internazionale. Il titolo si ispira alla celebre canzone "44 Gatti" che, nel 1968, vinse la decima edizione dello Zecchino d'Oro. La musica ha un ruolo centrale nella serie e sono presenti oltre 20 canzoni interpretate dal Piccolo Coro "Mariele Ventre" dell'Antoniano. I protagonisti sono quattro gatti, Lampo, Milady, Pilou e Polpetta, che suonano in una band chiamata "Buffycats". In ogni episodio vivranno una serie di avventure in luoghi suggestivi.