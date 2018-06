Attori in scena con stesso copione

ANCONA, 26 GIU - Cinque grandi artisti: Neri Marcoré, Marco Baliani, Arturo Cirillo, Lella Costa, Lucia Mascino, che dal 27 giugno al 1 luglio, uno a sera, interpretano lo stesso copione mai visto prima, tirandolo fuori da una busta sigillata solo sul palco. Accade ad Ancona a Inteatro Festival, che porta al Ridotto delle Muse lo spettacolo in prima ed esclusiva nazionale 'Nassim', dell'artista iraniano Nassim Soleimanpour, per la regia di Omar Elerian. Noto in tutto il mondo per il suo 'White Rabbit Red Rabbit' tradotto dal suo debutto nel 2011 in oltre 25 lingue e replicato 1.000 volte con attori del calibro di Sinead Cusack, Ken Loach e Whoopi Golberg, Soleimanpour propone con Nassim uno schema analogo per la lettura del testo sconosciuto fino all'ultimo momento. Ad Ancona sarà presente, interagendo con gli attori e il pubblico, alla ricerca di un terreno di comunicazione comune: quello dell' universale linguaggio dell'umanità. Il primo a fare da cavia' sarà Neri Marcorè.