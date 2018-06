A Milano omaggio diffuso a Cavaliere

MILANO, 26 GIU - Una sola mostra, sei sedi diverse: così Milano rende omaggio a Alik Cavaliere a venti anni dalla morte dello scultore che fu studente, docente e anche direttore dell'Accademia di Brera. "Palazzo Reale, ospitando in Sala delle Cariatidi e in giardino il focus principale della mostra, diventa ideale corpo centrale, tronco e radici, di un progetto espositivo affascinante e complesso" ha spiegato alla presentazione l'assessore comunale alla Cultura Filippo Del Corno, ricordando che l'esposizione fa parte del cartellone che la città dedica quest'anno al Novecento Italiano. Oltre a Palazzo Reale la mostra gratuita 'Alik Cavaliere. L'universo verde' (visitabile dal 27 giugno al 9 settembre) si dipana per il museo del Novecento, che ospita le Avventure di Gustavo B, l'università Bocconi, Palazzo Litta, le Gallerie d'Italia e l'Atelier Alik Cavaliere in un percorso che unisce dalle monumentali Metamorfosi dei tardi anni Cinquanta alle incisioni.