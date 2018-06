Maneskin, ad ottobre il nuovo album

ROMA, 26 GIU - "Morirò da Re" (Sony Music), il primo inedito in italiano dei Måneskin, conquista il disco di platino, dopo aver debuttato ai vertici di tutte le classifiche digitali, raggiungendo il primo posto della classifica ufficiale dei singoli FIMI/GFK a una settimana dall'uscita. Il video del singolo, ideato e scritto dai Måneskin con la regia di Antonio Usbergo e Niccolò Celaia di YouNuTS!, ha debuttato primo in tendenza su YouTube e ha raggiunto oltre 12 milioni e 600 mila views. Durante il Wind Summer Festival in Piazza del Popolo a Roma, la band ha annunciato anche che il nuovo album uscirà ad ottobre. Il progetto includerà anche "Morirò da Re". In attesa dell'uscita del nuovo disco, il 30 giugno la band si esibirà a O Son Do Camiño, il festival che riunirà a Santiago De Compostela artisti del calibro di Jamiroquai, Lenny Kravitz, Martin Garrix, The Killers e Franz Ferdinand. Il 6 settembre i Maneskin saranno al Milano Rocks, insieme a Imagine Dragons, The National, Franz Ferdinand e 30 Seconds To Mars.