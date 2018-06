Al Magnoglia torna festival Astro

MILANO, 26 GIU - L'elettronica da ballare, sperimentale e anche suonata dal vivo torna sabato prossimo al Circolo Magnolia di Segrate (Milano) per la terza edizione del festival Astro. Punta di diamante del cartellone è l'inglese Jon Hopkins, che porta il suo nuovo album 'Singularity', uno dei molti set live dell'edizione insieme con i tedeschi Âme, che presentano in anteprima italiana il loro primo album 'Dream House' dopo un decennio di successi sulla scia di brani ipnotici e notturni come 'Rej'. Dal vivo inoltre gli show del fenomeno inglese house George FitzGerald, Ross From Friends, oltre a due italiani: Indian Wells e il veneziano Gigi Masin, una firma di culto dagli anni '80 e la cui traccia 'Clouds' fu usata da Björk per la sua 'It's In Our Hands'. Tra i dj-set più attesi quello del tedesco Boys Noize. Infine in arrivo altri tre importanti nomi italiani come Herva, D'Arcangelo e Walking Shadow, che contribuiranno a portare la rassegna avanti nella notte, fino alla chiusura alle 4 del mattino.