Tornano notti Sementerie artistiche

BOLOGNA, 26 GIU - Tornano a Crevalcore, nel bolognese, le 'Notti delle Sementerie' e il suo suggestivo teatro di paglia, costruito per l'occasione all'interno dell'Azienda Agricola Valle Torretta. I venerdì, i sabati e le domeniche, dal 6 luglio al 5 agosto, torneranno piccoli numeri di circo e teatro; performance di musica, poesia e danza, messe in scena e concerti. Il tutto accompagnato con cibo e vino. La direzione artistica, curata da Pietro Traldi e Manuela De Meo in collaborazione con Ignacio Gomez Bustamente del Bte - Banfield Teatro Ensamble di Buenos Aires, torna a proporre l'iniziativa estiva di questo progetto nato nel 2012 dopo il terremoto che ha colpito anche questo angolo della bassa bolognese. Tra le novità di questa edizione - sostenuta dal Comune di Bologna e dalla Regione e patrocinata Comune di Crevalcore e Città metropolitana - la parata musicale che il 30 giugno inaugurerà la stagione a cui seguirà il concerto 'Vito e le Orchestrine' negli spazi di Sementerie.